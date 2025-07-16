Томский музей собирает загадочные истории о Томске

«Музей историй Томска» объявил конкурс на самую интересную мистическую историю о Томске «Мифолов». Лучшие легенды будут опубликованы, чтобы их смог прочесть каждый, сообщил бренд-менеджер Музея истории Томска Тимофей Шарабуров.

Конкурс «Мифолов» приурочен к открытию выставки загадочных историй о Томске, которая появится в Изумрудном доме уже в начале осени. Принять участие в нем могут все желающие. До 18 июля сотрудники музея ждут мистические рассказы о Томске в комментариях к посту во «ВКонтакте» или в личных сообщениях группы. Поделиться историей можно также прямо во время экскурсии в музее — работники её запишут и сохранят.

Так участники уже рассказали легенды о Томе и Ушае, жестоком хане Тояне, который казнил своих жён, и о загадке исчезновения бриллиантов томского купца Кухтерина.

— Лично мне запомнилась легенда, о том что в произведении А. М. Волкова, а именно в первых изданиях с картинками, изображен особняк Хомича, в котором и находится наш музей. Корни этой истории идут от того, что когда Волков жил в Томске, ему очень запомнился образ особняка. К тому же он был окрашен как раз в изумрудный цвет. Также, некоторые люди говорили, что в кукольной экранизации книги сам замок тоже делался с оглядкой на наш «Изумрудный дом», — рассказывает Тимофей Шарабуров.

По окончании конкурса подписчики группы Музея историй в Изумрудном доме смогут проголосовать за понравившиеся им истории. После этого сотрудники музея также отберут лучшие легенды, которые посетители рассказали вживую. Так будут выявлены несколько победителей.

Авторы лучших историй получат призы: бесплатную экскурсию со знаменитым «домовым» музея Алексеем Багаевым и секретный подарок.

Кроме того, в будущем музей планирует освоить платформу «Дзен» и создать на ней отдельную страницу для мистических легенд о городе. Именно там будут опубликованы рассказы победителей соревнования.

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