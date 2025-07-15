Томичей приглашают на двухдневную вело-водную гонку по живописным местам «Пихта»

Томский Обзор / Фото: 15 июля 2025 // Фото: vk.com/pixtarace

В начале августа в Томске пройдет приключенческая гонка «Пихта». Её участникам предстоит преодолеть от 50 до 180 км на велосипеде, а некоторые дистанции потребуют использования компактных лодок.

По словам организатора мероприятия Владимира Шипулина, «Пихта» — это первый в Томской области многодневный велосипедный заезд. Он пройдет в формате байкпакинговой гонки. Это значит, что все необходимое для ночлега и пропитания спортсмены повезут с собой на велосипеде.

— В России подобные гонки стремительно набирают популярность: есть гонки в Волгограде, на Байкале, в Дагестане, Карелии и так далее. Одна из самых популярных мировых гонок Silk Road Mountain Race — это около 2 000 км с самообеспечением по горам Киргизии — набирает до 200 участников со всего мира. В Томске похожие форматы частично были организованы в рамках осенних туристских марафонов, однако именно многодневных велодисциплин там не было, — объясняет Владимир Шипулин. — Я сам турист и очень люблю походы. Для меня приключение начинается с двухдневных маршрутов. Передвигаться по местности я люблю быстро и ночевать с минимальным комфортом: приехал, перекусил, упал в укрытие, проснулся и поехал дальше. Тем не менее, в рамках нашего мероприятия будут и однодневные маршруты как для велосипеда, так и для приверженцев вело-водных дисциплин.

Организаторы гонки предлагают четыре дистанции на выбор:

Длинная велосипедная: линейный велосипедный маршрут протяженностью около 180 км.

Длинная вело-водная: линейный вело-водный маршрут протяженностью около 110 км.

Короткая велосипедная: кольцевой велосипедный маршрут протяженностью около 70 км.

Короткая вело-водная: кольцевой вело-водный маршрут протяженностью около 50 км.

Гонка «Пихта» продлится два дня. Однако участники могут заехать в лагерь на правом берегу реки Томь выше села Яр уже вечером 1 августа. На следующий день, 2 августа, велосипедисты отправятся в путь. Этим же вечером закончатся две короткие дистанции, и состоится награждение победителей этих маршрутов. Участники длинных заездов останутся ночевать на промежуточном финише и закончат маршрут только на следующий день, 3 августа.

Вело-водные дистанции потребуют использования компактных лодок — пакрафтов — для преодоления части пути по воде. На исключительно велосипедных маршрутах будут встречаться броды. Участники коротких дистанций не должны оставаться на ночевку. Для длинных заездов это обязательное условие: такие заезды будут разделены на два дня.

Сейчас организаторы дорабатывают маршрут заезда. Известно, что короткие дистанции пройдут по правому берегу Томи, а длинные — по обоим берегам реки.

— Я постарался, помимо спортивной составляющей, привнести в маршруты эстетику и краеведение. Часть маршрутов проходит по историческим местам — бывшему Сибирскому тракту, где более трех столетий назад проходила основная дорога между Сибирью и Центральной Россией. Также я старался сделать дистанцию красивой — тут будут и сосновые леса, и кедровники, и озера, обрывистые берега, разнообразный рельеф, — рассказал Владимир Шипулин.

Участники должны взять велосипед, шлем, ремонтный набор, аптечку и навигатор с возможностью записи трека пути. Рекомендуется наличие велосипедных фонарей спереди и сзади. Для вело-водных дистанций необходимы пакрафты и спасательный жилет. Спортсмены также должны обеспечить себе питание самостоятельно. Запасы воды можно будет пополнить во время заезда, но лучше взять пару литров жидкости с собой.

Ответственность за безопасность участники несут сами. Организаторы следят за выполнением условий и помогут с эвакуацией в случае необходимости. Участники могут преодолеть короткие маршруты только индивидуально, на длинных дистанциях разрешается командный заезд. Количество человек в команде не ограничено.

Передвижения участников будут фиксироваться с помощью трекера пути. По словам организатора, срезать путь будет негде. Три человека, пришедшие первыми на каждой дистанции, получат призы: велосумки, велосипедную раму, а также различные элементы туристического снаряжения — палатки и надувные коврики, гамаки, горелки. Также им вручат сертификаты от партнеров мероприятия.

Зарегистрироваться для участия в гонке можно до 31 июля включительно. Стартовый взнос — 1 500 рублей до 30 июля, с 31 июля стоимость повысится до 2 000 рублей.

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