Томичам расскажут о неоднозначности славянского змея
В субботу, 19 июля, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Славянский змей: между добром и злом».
Как уточняют организаторы, посетители узнают, что змей символизирует в древнем мировоззрении, как его образ отразился в сказках и кто такие вужалки, перелестник, Аспид и Гарафена.
«Это не просто лекция — это полное погружение в историю, где вас ждут яркие истории, неожиданные открытия и эмоции: от смеха до затаённого дыхания», — отмечают организаторы.
Экскурсоводы музея расскажут о двойственности змея. В славянской мифологии он — и грозный противник, и мудрый советчик и хранитель очага.
«Он — сама стихия, где хаос переплетается с порядком. Наши экскурсоводы не просто расскажут — они оживят легенды об одном из самых могущественных и неоднозначных символов в славянской традиции», — добавляют организаторы.
Лекция пройдет в Первом музее славянской мифологии по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 450 рублей.
Начало в 17.00.
18+
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