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Томичам расскажут о неоднозначности славянского змея

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В субботу, 19 июля, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Славянский змей: между добром и злом».

Как уточняют организаторы, посетители узнают, что змей символизирует в древнем мировоззрении, как его образ отразился в сказках и кто такие вужалки, перелестник, Аспид и Гарафена.

«Это не просто лекция — это полное погружение в историю, где вас ждут яркие истории, неожиданные открытия и эмоции: от смеха до затаённого дыхания», — отмечают организаторы.

Экскурсоводы музея расскажут о двойственности змея. В славянской мифологии он — и грозный противник, и мудрый советчик и хранитель очага.

«Он — сама стихия, где хаос переплетается с порядком. Наши экскурсоводы не просто расскажут — они оживят легенды об одном из самых могущественных и неоднозначных символов в славянской традиции», — добавляют организаторы.

Лекция пройдет в Первом музее славянской мифологии по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 450 рублей.

Начало в 17.00.

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