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Завтра томичей ждут грозы, град и ливни

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В понедельник, 14 июля, в Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, сильные ливни, град, усиление ветра 15-19 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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