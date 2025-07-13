Завтра томичей ждут грозы, град и ливни

13 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В понедельник, 14 июля, в Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, сильные ливни, град, усиление ветра 15-19 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».