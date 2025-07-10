В Томске открыли химлабораторию ИИ для создания новых материалов и лекарств
В Томске появилась лаборатория искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии. Она займется созданием новых материалов и лекарств на основе анализа химических, биологических и медицинских данных, которые будет обрабатывать ИИ.
Новое подразделение создано Томским государственным университетом совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI. Его официальное открытие прошло в среду, 9 июля, на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) на Московском тракте, 57.
— Мы живем в уникальное время и видим, как технологии меняют мир, меняют жизнь. Никто не мог предположить, какую роль искусственный интеллект будет играть в нашей жизни и в формировании технологического лидерства. Сегодня Россия — это страна, которая может предложить конкурентоспособный технологический пакет для экспорта, например, в Юго-Восточную Азию, — отметил Эдуард Галажинский, ректор ТГУ.
В лаборатории ученые будут создавать методы прогнозирования физико-химических свойств и алгоритмы анализа квантовых закономерностей. Они начнут исследования в области хемоинформатики (химическая информатика, молекулярная информатика), биоинформатики на уровнях ДНК, клеток и тканей, а также займутся разработкой цифровых помощников.
По словам руководителя научной группы «ИИ в науках о жизни» Института AIRI и научного руководителя новой лаборатории Артура Кадурина, современные науки о жизни и материаловедение генерируют данные беспрецедентного объема. Задачами лаборатории создатели видят развитие и применение методов ИИ для анализа и объединения этой разнородной информации на стыке химии, биологии и физики.
Для проектов новой лаборатории будут использоваться уникальные установки ИХТЦ. Например, в настоящее время ученые центра разрабатывают первую в России ИИ-систему на реальном производстве в малотоннажной химии. ИИ внедряется в работу установки по производству тартрата натрия 2-водного, квалификации ХЧ, который применяется в производстве элементов электронной аппаратуры.
Фото: Савелий Петрушев
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