В Томске открыли химлабораторию ИИ для создания новых материалов и лекарств

10 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске появилась лаборатория искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии. Она займется созданием новых материалов и лекарств на основе анализа химических, биологических и медицинских данных, которые будет обрабатывать ИИ.

Новое подразделение создано Томским государственным университетом совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI. Его официальное открытие прошло в среду, 9 июля, на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) на Московском тракте, 57.

Лабораторию открыли ректор ТГУ Эдуард Галажинский и генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец. Фото: Савелий Петрушев

— Мы живем в уникальное время и видим, как технологии меняют мир, меняют жизнь. Никто не мог предположить, какую роль искусственный интеллект будет играть в нашей жизни и в формировании технологического лидерства. Сегодня Россия — это страна, которая может предложить конкурентоспособный технологический пакет для экспорта, например, в Юго-Восточную Азию, — отметил Эдуард Галажинский, ректор ТГУ.

В лаборатории ученые будут создавать методы прогнозирования физико-химических свойств и алгоритмы анализа квантовых закономерностей. Они начнут исследования в области хемоинформатики (химическая информатика, молекулярная информатика), биоинформатики на уровнях ДНК, клеток и тканей, а также займутся разработкой цифровых помощников.

По словам руководителя научной группы «ИИ в науках о жизни» Института AIRI и научного руководителя новой лаборатории Артура Кадурина, современные науки о жизни и материаловедение генерируют данные беспрецедентного объема. Задачами лаборатории создатели видят развитие и применение методов ИИ для анализа и объединения этой разнородной информации на стыке химии, биологии и физики.

Научный руководитель лаборатории Артур Кадурин Фото: Савелий Петрушев

Для проектов новой лаборатории будут использоваться уникальные установки ИХТЦ. Например, в настоящее время ученые центра разрабатывают первую в России ИИ-систему на реальном производстве в малотоннажной химии. ИИ внедряется в работу установки по производству тартрата натрия 2-водного, квалификации ХЧ, который применяется в производстве элементов электронной аппаратуры.

Замгубернатора по научно-технологическому развитию Людмила Огородова отметила роль лаборатории в продвижения новых технологий: «Целью стратегии социально-экономического региона является реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства. Открытие лаборатории на стыке науки и индустрии будет содействовать достижению этой цели», — сказала она. Фото: Савелий Петрушев

Директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслав Гойко считает, что внедрение ИИ в работу ученых-химиков и специалистов по молекулярной инженерии — это фундаментальное изменение самой логики научного поиска: «Будущее за теми, кто научится использовать ИИ для ускорения научных исследований и генерации новых знаний. И это будущее сегодня создается здесь, в Томске», — отметил он на открытии лаборатории. Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».