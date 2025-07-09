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Скончался летописец томского джаза Валерий Рыбаков

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В воскресенье, 6 июля, на 85 году жизни скончался Валерий Рыбаков, томский музыкальный энтузиаст, автор материалов на портале Джаз.ру и создатель книги «Джаз на берегах Томи. Этюды». Об этом на прошедшем фестивале на Воскресенской горе рассказал Аркадий Ратнер, руководитель оркестра «ТГУ-62».

Валерий Рыбаков родился 20 февраля 1940 года в рабочем посёлке Моряковка Томской области. Он окончил строительный факультет Томского инженерно-строительного института (сейчас ТГАСУ). В студенческие годы Валерий играл на барабанах в ансамбле ТИСИ. После института работал в Читинской области, а в 1965 году вернулся в Томск уже навсегда.

С 1979 года он работал главным инженером проектного института «Томскгражданпроект». Затем, с 1994 по 2014 годы, Рыбаков состоял в Законодательной думе Томской области.

Одной из важнейших частей жизни Валерия Рыбакова была музыка. Джазом он начал увлекаться ещё в 10 классе. В 1965 году Валерий вместе с другом Станиславом Вавиловым организовал первый томский джазовый клуб, а в 1990 году участвовал в проведении первого международного джазового фестиваля в Томске.

Свой первый текст об этом музыкальном жанре Валерий Рыбаков написал в 1978 году в газете «Молодой Ленинец». С 1998 года энтузиаст регулярно создавал статьи для портала Джаз.ру (старейшее джазовое издание в России). Также его материалы публиковались в «Красном знамени», «Томском вестнике» и журнале «Полный джаз». В основном он писал о концертно-фестивальной жизни джазового Томска.

Материалы Рыбакова, ранее опубликованные в разных изданиях, вошли в книгу 2022 года «Джаз на берегах Томи. Этюды». Работа над ней заняла два с половиной года. На страницах «этюдов» отражена более чем полувековая страсть Валерия к музыке.

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Валерия Рыбакова.

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