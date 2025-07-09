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«Ростелеком» зафиксировал рост спроса на услугу домашнего видеонаблюдения среди томичей

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За первое полугодие абонентская база томского «Ростелекома» по услуге «Умное видеонаблюдение» увеличилась на 40% по отношению к прошлому году. Сервис позволяет семьям контролировать безопасность своих квартир, загородных домов и других помещений в режиме онлайн.

Специалисты компании отмечают, что наибольшее количество подключений пришлось на апрель и июнь — перед началом дачного сезона, отпусков и летних каникул. В эти месяцы спрос на «Умное видеонаблюдение» увеличивался в среднем на 10%.

Оператор в зависимости от потребностей клиента предлагает различные виды домашних и уличных устройств: с качеством записи и Full HD, автослежением за объектом, сиреной, стробоскопом и встроенным микрофоном. Сервис «Ростелекома» позволяет настраивать выделенные зоны, при пересечении которых пользователю приходит уведомление в приложение. Видео с камер можно выводить на телевизор с помощью голосового помощника Алисы, что делает использование сервиса еще более комфортным.

— Рост спроса на услугу «Умное видеонаблюдение» в Томской области подтверждает актуальность и востребованность цифровых решений для обеспечения безопасности. Преимуществом нашей услуги является хранение данных с камер в зашифрованном виде на собственных защищенных серверах «Ростелекома», поэтому пользователь может быть уверен, что доступ к частному видео посторонние не получат, — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Действующие абоненты компании при покупке видеокамер могут воспользоваться бесплатным доступом к облачному хранению до 24 месяцев. Кроме того, провайдер предоставляет рассрочку на приобретение оборудования и услугу «Полная запись», которая позволяет хранить записи в течение семи дней.

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