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Сегодня томичей ждут грозы и град

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Сегодня, 9 июля, и ночью, 10 июля, в Томской области прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Местами по области ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, усиление ветра до 18 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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