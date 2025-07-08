Антикварный салон и арт-пространство открылись в Томске

8 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Виктория Котова

Антикварный салон и арт-пространство «Галерея времени» открылись в здании самого старого книжного магазина Томска «Макушин». Здесь томичи могут увидеть и купить винтажные вещи, а также арендовать площадку для проведения собственного мероприятия, рассказала хозяйка салона Лариса Байдак.

Помещение «Галереи времени» разделено на две зоны. Первая половина — это антикварный магазин. В нем расположены винтажные платья 20-х, 30-х и 40-х годов, старые украшения, сумки, книги, посуда и многое другое. Всё это можно трогать руками, рассматривать и фотографировать.

Вторая часть — это арт-пространство, украшенное винтажными вещами, картинами и настроенным роялем «Беккер».

— Я, наверное, последние 20 лет собираю предметы антиквариата. Когда представилась возможность именно в этом здании получить помещение под магазин, мы его здесь и открыли. Нас интересовало историческое здание, как таковое, интересовал центр, — рассказала Лариса Байдак. — Это не просто магазин, а салон антикварных вещей, в котором люди будут себя комфортно чувствовать.

Сейчас томичи могут арендовать арт-пространство для проведения встречи, лекции, дня рождения, музыкального вечера и других мероприятий. Также есть возможность арендовать винтажные платья, представленные в магазине, за отдельную плату для фотосессии в стенах «Галереи времени».

В будущем в салоне планируется проведение экскурсий и других мероприятий, связанных с погружением в атмосферу старого города.

Антикварный магазин и арт-пространство работают с 10:00 до 19:00 по адресу: пер. Батенькова, 5. Вход через книжный магазин «Макушин».

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