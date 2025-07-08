18+
18+
РЕКЛАМА

Антикварный салон и арт-пространство открылись в Томске

Город, Исторический центр, Креативные индустрии, Креативный город, Томские новости, Макушин магазин интересные новости Томска антиквариат Антикварный салон и арт-пространство открылись в Томске

Антикварный салон и арт-пространство «Галерея времени» открылись в здании самого старого книжного магазина Томска «Макушин». Здесь томичи могут увидеть и купить винтажные вещи, а также арендовать площадку для проведения собственного мероприятия, рассказала хозяйка салона Лариса Байдак.

Помещение «Галереи времени» разделено на две зоны. Первая половина — это антикварный магазин. В нем расположены винтажные платья 20-х, 30-х и 40-х годов, старые украшения, сумки, книги, посуда и многое другое. Всё это можно трогать руками, рассматривать и фотографировать.

Вторая часть — это арт-пространство, украшенное винтажными вещами, картинами и настроенным роялем «Беккер».

— Я, наверное, последние 20 лет собираю предметы антиквариата. Когда представилась возможность именно в этом здании получить помещение под магазин, мы его здесь и открыли. Нас интересовало историческое здание, как таковое, интересовал центр, — рассказала Лариса Байдак. — Это не просто магазин, а салон антикварных вещей, в котором люди будут себя комфортно чувствовать.

Сейчас томичи могут арендовать арт-пространство для проведения встречи, лекции, дня рождения, музыкального вечера и других мероприятий. Также есть возможность арендовать винтажные платья, представленные в магазине, за отдельную плату для фотосессии в стенах «Галереи времени».

В будущем в салоне планируется проведение экскурсий и других мероприятий, связанных с погружением в атмосферу старого города.

Антикварный магазин и арт-пространство работают с 10:00 до 19:00 по адресу: пер. Батенькова, 5. Вход через книжный магазин «Макушин».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Вечером в Томске перекроют участок проспекта Ленина

16 июня 2025
Томские новости

Бывший директор Дома искусств возглавила Томский краеведческий музей

24 июня 2025
Томские новости

Томский винзавод «Кахети» начал выпуск лимонадов на сибирских ягодах, уже есть контракт на экспорт в Китай

17 июня 2025
Томские новости

Томичей приглашают на выставку масштабных текстильных панно

25 июня 2025
Томские новости

В Томске сносят незаконные лодочные станции

1 июля 2025
Томские новости

Завтра томичей ждут ливни, грозы, град и сильный ветер

21 июня 2025
Томские новости

Томичей ждут ливни и грозы с сильным ветром

30 июня 2025
Томские новости

Надежный барьер: фильтр нежелательных сайтов обезопасит пользователей домашнего интернета «Ростелекома»

26 июня 2025
Томские новости

Кишечная палочка, бактерии и паразиты найдены в девяти томских водоемах

3 июля 2025