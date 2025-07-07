Сальмонеллез выявлен у 12 жителей Стрежевого после употребления готовой еды

7 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Управление Роспотребнадзора по Томской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с выявлением случаев острой кишечной инфекции в городе Стрежевой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ведомства.

«Поступили экстренные извещения на случаи острой кишечной инфекции. Пациенты были госпитализированы после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города. У 12 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез. На данный момент состояние пациентов стабильное», — говорится в сообщении.

В рамках эпидрасследования отобраны пробы готовой продукции и сырья, взяты смывы с поверхностей оборудования, организован осмотр и обследование сотрудников цеха готовой продукции магазина, взяты биоматериалы от заболевших людей.

Специалисты ведомства посетили магазин, где обнаружили многочисленное количество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений объекта.

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