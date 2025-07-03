Житель Томской области выиграл более 2,5 млн рублей

3 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Накануне, 2 июля, житель Томской области стал обладателем суперприза государственной лотереи «Рапидо Старт». Его выигрыш составил 2 548 000 рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Новоиспеченный миллионер купил билет в мобильном приложении. Он обошелся в 200 рублей. Чтобы выиграть ему было необходимо угадать все 9 чисел комбинации. К победе жителя Томской области привели сочетание 1, 17, 3, 9, 2, 5, 12, 11 в первом поле билета и 1 — во втором.

Уточняется, что новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».