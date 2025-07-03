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Кишечная палочка, бактерии и паразиты найдены в девяти томских водоемах

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Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили гельминтов, бактерии и кишечную палочку в нескольких томских водоемах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Анализы показали, что в Боярском озере, ТНХК и реке Ушайке обнаружены гельминты токсокары. Паразиты аскариды найдены в Сенной Курье.

Также специалисты обнаружили кишечную палочку в Рожневом озере, озере ТНХК и реке Басандайке. Количество колиформных бактерий (входящих в группу кишечных палочек) превышает норму в озерах в посёлке Наука, Боярском и Степановском. По этой же причине небезопасно купаться в реках Ушайка и Томь в районе Коммунального моста.

Остальные водоёмы соответствуют санитарным правилам. Можно купаться в озере Песчаное, Белом озере, в озерах деревень Кисловка и Черная речка, а также в реке Томь на Семейном острове и правом берегу Речного вокзала.

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