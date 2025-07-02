Воробья-мутанта снова заметили в Томске

2 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Аверкин

Вчера, 1 июля, редкого воробья-альбиноса заметили в Томске возле трамвайных путей на Лебедева. Свидетелем стал наш читатель Дмитрий Аверкин.

Как рассказал ученый Биологического института ТГУ Сергей Гашков, в этом районе птицу видят уже два года. Возможно, это единственный белый воробей в городе.

— Такую птицу видят уже два года в конце Фрунзе и по Лебедева. Думаю, она там живёт. Не исключено, что такая особь в Томске одна и именно её видят жители. Но как природное явление это широко распространено: альбиносы есть среди всех групп животных и даже растений, правда, они без хлорофилла долго не живут. Всё это — генетические поломки, которые достаются особям по наследству, — говорит ученый.

По его словам, особенный окрас обычно не влияет на жизнь птиц. В природе бывает, что другие особи их не принимают, но в то же время, часто депигментацию не замечают. Птица становится «своей», например, когда выросла рядом с обычными или зарекомендовала себя в сообществе.

— Той ситуации, как в поговорке про белую ворону, на воробьях мы не наблюдаем. Вот у нас в стране уже два года проходит всероссийская перепись воробьев. В рамках нее внимание обращают и на аберрантные (отклоняющийся от нормального — прим. ред.) окраски, — рассказывает Сергей Гашков. — В эту базу данных наш воробей тоже попал. На него вообще повышенный интерес, не только в рамках акции, про него постоянно спрашивают.

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