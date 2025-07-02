Томичи смогут купить вещи на «Гаражке», чтобы помочь животным

Летняя гаражная распродажа от «Содружества» состоится 19 и 20 июля на открытой площадке Дома искусств в Томске. Собранные деньги пойдут на помощь животным-подопечным зоозащитной организации, рассказала куратор мероприятия Юлия Борисова.

«Многие животные получают лечение в ветклинике в долг — и на сегодняшний день он составляет 170 000 рублей. Каждая вещь, принесенная на гаражку — это чье-то лечение, чей-то корм, чья-то игрушка или просто тёплый дом», — объяснили организаторы.

В рамках ярмарки запланированы музыкальные выступления, мастер-класс по созданию бус из керамики от мастерицы Татьяны Данкевич и аукцион для всех участников.

Организаторы ищут волонтёров для помощи в проведении мероприятия. Добровольцам предстоит разложить вещи перед гаражкой, запаковать их после и общаться с гостями распродажи. Волонтёры получат скидку на товары. Для записи можно обратиться в сообщения группы гаражки «ВКонтакте».

Сейчас томичи могут принести вещи для распродажи в Дом искусств. Сбор проходит до 6 июля ежедневно с 10 до 19 часов. Организаторы принимают книги, посуду, одежду после стирки, украшения, канцелярию, винил, цветы, предметы интерьера и другое. Отмечается, что обувь, нижнее бельё и купальники, посуда, в которой готовилась пища не принимаются.

Гаражка пройдёт 19 и 20 июля с 12 до 20 часов на открытой площадке Дома искусств на Шишкова, 10.

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