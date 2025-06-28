Питерская художница представила в Томске свои масштабные панно
28 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Вчера, 27 июня, в Томском областном художественном музее открылась выставка петербургской художницы Ирины Ворониной «В лабиринтах творчества». Посетители смогли познакомиться с масштабными текстильными панно, выполненными в технике арт-квилт.
Тематика работ Ирины Ворониной — культурное наследие утраченных цивилизаций Средиземноморья — кикладской (диптих «Санторини»), греческой (серия «Дедал и Икар»), и крито-микенской («Кноссос. В пространстве лабиринта»; диптих «Осколки цивилизации»).
Экспозиция работает до 10 августа по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 150 — 200 рублей.
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Художница Ирина Воронина на открытии выставки «В лабиринтах творчества»
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Фото: Савелий Петрушев
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