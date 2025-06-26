Томичам расскажут об «изгоях загробного мира»
26 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии
В субботу, 28 июня, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Изгои загробного мира». Её посетителям расскажут, почему в фольклоре одни души обречены на вечное скитание, а другие становятся проклятием для живых.
Как сообщают организаторы, лекцию прочтут экскурсоводы Виктория Корепанова и Анастасия Татаринова. Они погрузят томичей в мрачные глубины древних вероваваний, расскажут о «неправильной» смерти, «заложных покойниках» и изменениях образов упырей и русалок.
Лекция пройдет в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 400-450 рублей.
Начало в 17.00.
18+
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