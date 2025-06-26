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Томичам расскажут об «изгоях загробного мира»

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В субботу, 28 июня, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Изгои загробного мира». Её посетителям расскажут, почему в фольклоре одни души обречены на вечное скитание, а другие становятся проклятием для живых.

Как сообщают организаторы, лекцию прочтут экскурсоводы Виктория Корепанова и Анастасия Татаринова. Они погрузят томичей в мрачные глубины древних вероваваний, расскажут о «неправильной» смерти, «заложных покойниках» и изменениях образов упырей и русалок.

Лекция пройдет в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 400-450 рублей.

Начало в 17.00.

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