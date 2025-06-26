Томские ученые создали новый материал для лечения остеопороза

Учёные химического факультета Томского государственного университета разработали многослойный биоматериал для лечения остеопороза. Он будет имплантироваться в организм пациентов, закрывая дефекты костной ткани и препятствуя дальнейшему развитию заболевания, сообщает пресс-служба вуза.

— Основным действующим веществом в нашем случае является золедроновая кислота. Как все кислоты, в большой концентрации она токсична. Наша цель — во-первых, доставить её в нужную точку, во-вторых, сделать так, чтобы она высвобождалась постепенно и именно в той дозе, которая не навредит организму, но будет тормозить дальнейшее развитие остеопороза, — говорит исполнитель проекта, научный сотрудник кафедры природных соединений фармацевтической и медицинской химии ХФ ТГУ Дарья Лыткина. — Для этого мы используем биологический контейнер — супрамолекулы кукурбитурила, которые были получены ранее на базе химического факультета ТГУ.

Далее молекулы, наполненные золендроновой кислотой, «сажают» на биостекло, которое выступает накопителем, и уже его помещают сверху на полимерный скаффолд. За счет этого материал приобретает улучшенную биосовместимость с «родными» тканями пациента и будет дополнительно стимулировать образование новых клеток — остеобластов.

— Финальный этап работы над материалом — это его размещение на полимерном скаффолде (каркасе), который будет напечатан на 3D-принтере, — объясняет Дарья Лыткина. — Этим занимаемся и мы сами, и наши коллеги из Технологического университета имени Шарифа, где медицинское материаловедение находится на высоком уровне. В конечном итоге получается костный имплант, который будет не просто закрывать дефект после удаления фрагмента разрушенной ткани, но и оказывать лечебное воздействие.

По словам учёного ТГУ, на каждом этапе разработки материала проводится тестирование на клеточных культурах. Это даёт химикам необходимую информацию, которая помогает подбирать нужные параметры производства и регулировать функциональные свойства материала.

Исследования проводятся в рамках совместного проекта с Технологическим университетом имени Шарифа (Иран). Он рассчитан на три года и его результаты учёные представят в 2026 году.

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