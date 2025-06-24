ФНС инициировала банкротство СП Газпромбанка и ГК «Гранит», созданного для строительства кампуса в Томске

24 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Инспекция ФНС №28 по г. Москве подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании банкротом ООО «Национальная инфраструктура» (совместное предприятие ГК «Гранит» и Газпромбанка), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано 18 июня, к производству пока не принято. Долг компании не уточняется.

Как сообщалось, Газпромбанк и ГК «Гранит» на ПМЭФ-2023 подписали соглашение о создании СП для реализации инфраструктурных проектов, в том числе создания межвузовского кампуса в Томске.

Курировавший в то время строительство кампуса вице-губернатор Андрей Антонов спустя два месяца после подписания соглашения сообщал, что подрядчик пока не определен, а строительство должно начаться в 2024 году.

ООО «Национальная инфраструктура» было зарегистрировано в июле 2023 года. Владельцами компании являются АО «Русинвест» (владеет 70%, гендиректором АО является гендиректор ООО ГК «Гранит» Андрей Евдокимов) и ООО «ГПБ-Инфраструктурное строительство» (по 35% принадлежит АО «ГПБ Комплект» и ООО «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», еще 30% принадлежит АО «НИИТДХ»).

Как сообщалось, в Томске будет построен межвузовский студенческий кампус близ особой экономической зоны «Томск». Соглашение об этом было подписано еще в 2019 году. Завершение строительства кампуса запланировано на конец 2027 года, передача объекта под управление региона намечена на 2047 год. Предельная стоимость строительства — 52,1 млрд рублей (определена на момент ввода объекта в эксплуатацию). Концессионер — ООО «Томский студенческий кампус «, совместное предприятие Газпромбанка и ГК «Гранит».

В университетском кампусе предполагается разместить 6 тыс. человек. Помимо общежитий в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

В марте сообщалось, что завершение разработки проектно-сметной документации кампуса запланировано на июль 2025 года. Также заключены договоры на подключение (технологическое присоединение) будущего кампуса к сетям газораспределения, электроснабжения, электросвязи, получены технические условия на проектирование отвода поверхностных вод. Ведется разработка проектной документации по выносу высоковольтных линий с земельного участка.

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