18+
18+
РЕКЛАМА

Власти Томской области, пищевики и ритейлеры подписали меморандум об ограничении наценки на продукты

Бизнес, Город, Еда, Томские новости, власть администрация документы цены поддержка населения продуктовая социальная ответственность прогр Власти Томской области, пищевики и ритейлеры подписали меморандум об ограничении наценки на продукты

Сегодня, 24 июня, в Томской области подписан трехсторонний меморандум о добровольном ограничении не более чем на 10% торговой наценки на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно документу, торговые сети SPAR, «Ф Сити», «Абрикос» и «Хороший выбор» ограничат торговую надбавку на перечень из 17 продуктов питания до 10%. Речь идет о тушке курицы, куриных яйцах, масле, сметане, твороге, муке, хлебе, крупе и ряде других позиций. В свою очередь, предприятия пищевой отрасли обязуются не допускать необоснованного роста отпускных цен.

Со стороны пищевых предприятий подписи под документом поставили генеральный директор «Сибагро» Сергей Ильиных, со стороны ритейлеров — директор ООО «Спар-Томск» Максим Тризна.

Как уточнил Владимир Мазур, подписавший меморандум со стороны обладминистрации, параметры ограничений согласованы с Правительством РФ и Федеральной антимонопольной службой. Такие соглашения подписаны уже в 42 регионах. Томская область подписывает подобный меморандум в третий раз.

— Меморандум предполагает возможность дальнейшего расширения перечня участников. А значит, региональные производители и торговые сети могут присоединяться к нему в любой момент. И я, конечно, приглашаю коллег сделать это, не затягивая, — подчеркнул Владимир Мазур.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

День рождения Пушкина в Томске отметят традиционными чтениями

5 июня 2025
Томские новости

Доставки дороже, стритфуда больше — эксперты о ресторанных трендах в Томске

17 июня 2025
Томские новости

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе в Томской области

8 июня 2025
Томские новости

Завтра томичей ждут ливни и грозы

23 июня 2025
Томские новости

Дело о мошенничестве при ремонте дороги расследуют в Томской области

3 июня 2025
Томские новости

Томские белки из Университетской рощи живут дольше, чем их лесные сородичи — ученые

19 июня 2025
Томские новости

Участники томского хакатона предложили системы тестирования самокатчиков и локального метеопрогноза

26 мая 2025
Рассказано

С иголочки. Что рассказывают о прошлом вещи из коллекции Никиты Оводкова

6 июня 2025
Томские новости

В Томской области открылся фестиваль деревянного зодчества

9 июня 2025