Власти Томской области, пищевики и ритейлеры подписали меморандум об ограничении наценки на продукты

24 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сегодня, 24 июня, в Томской области подписан трехсторонний меморандум о добровольном ограничении не более чем на 10% торговой наценки на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно документу, торговые сети SPAR, «Ф Сити», «Абрикос» и «Хороший выбор» ограничат торговую надбавку на перечень из 17 продуктов питания до 10%. Речь идет о тушке курицы, куриных яйцах, масле, сметане, твороге, муке, хлебе, крупе и ряде других позиций. В свою очередь, предприятия пищевой отрасли обязуются не допускать необоснованного роста отпускных цен.

Со стороны пищевых предприятий подписи под документом поставили генеральный директор «Сибагро» Сергей Ильиных, со стороны ритейлеров — директор ООО «Спар-Томск» Максим Тризна.

Как уточнил Владимир Мазур, подписавший меморандум со стороны обладминистрации, параметры ограничений согласованы с Правительством РФ и Федеральной антимонопольной службой. Такие соглашения подписаны уже в 42 регионах. Томская область подписывает подобный меморандум в третий раз.

— Меморандум предполагает возможность дальнейшего расширения перечня участников. А значит, региональные производители и торговые сети могут присоединяться к нему в любой момент. И я, конечно, приглашаю коллег сделать это, не затягивая, — подчеркнул Владимир Мазур.

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