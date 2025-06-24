В этом году в Томске установят 14 остановочных павильонов

24 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

Еще 14 остановочных павильонов установят в Томске в этом году. Их список согласован с депутатами. На установку направлено около 7 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на первого заммэра Николая Глебовича.

По его словам, администрация рационально подходит к использованию павильонов: ремонтирует старые и устанавливает на те места, где это требуется.

— К примеру, с ул. Киевской павильон «переедет» на остановку «Сибирская» по ул. Красноармейской. Ремонт и установка остановок — это не очень заметное, но важное дело, люди ежедневно проводят здесь время в ожидании транспорта, — сказал Томска Николай Глебович.

В сообщении уточняется, что в этом году в Томске отремонтировали порядка 30 остановок. Чаще всего специалисты проводили замену стекол из поликарбоната, работы по усилению конструкций, ремонт листового железа на скатах, замену табличек.

Так, на остановке «Кулагина» рабочие подрядчика ООО «ТомскДорСервис» заменили стекла на тонированные: такое покрытие создает дополнительную тень, также на коричневом стекле менее заметны надписи вандалов. На остановке «Шевченко» идет ремонт комплекса — рабочие пока проводят демонтаж сломанных элементов и ищут техническое решение для выпрямления погнутой стойки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».