«Микран» ликвидирует еще одну производственную «дочку»

23 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

ООО «Субмикронные технологии» (принадлежит АО «НПФ «Микран», Томск) начало процедуру ликвидации юридического лица, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы «Федресурса».

Решение о ликвидации юрлица «Микран» принял 18 июня.

ООО «Субмикронные технологии» было зарегистрировано в 2007 году, компания планировала построить фабрику по производству СВЧ-монолитных интегральных схем и гибридных интегральных схем в ОЭЗ «Томск». В научные исследования было вложено 483 млн рублей.

В октябре 2017 года проект был приостановлен на неопределенный срок. Как сообщал «Интерфаксу» Владимир Доценко, занимавший тогда должность гендиректора «Микрана» (руководил компанией с 2012 по 2018 годы), активные действия по проекту были приостановлены после расторжения отношений с партнером.

Сообщалось также, что в начале июня ООО «Микатом» (также принадлежит «Микрану»), которое планировало построить фабрику микроэлектроники в ТОР «Северск» мощностью до 200 тыс. микросхем в год, также начало процедуру ликвидации юридического лица. Проект не был реализован.

Научно-производственная фирма «Микран» была создана в 1991 году. Основными направлениями ее деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. С марта 2025 года «Микран» входит в «ИКС Холдинг».

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