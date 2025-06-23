Томские подводники подняли со дна Белого озера телефоны, сумки, зонт и ботинки

23 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Накануне в Томске прошла ежегодная экологическая акция по очистке дна Белого озера. В ней приняли участие волонтеры из разных клубов и общественных организаций города, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках акции со дна водоема собрали 10 мешков мусора. Водолазы нашли телефоны, женские сумки, зонт и ботинки. Всего в акции приняли участие около 20 человек.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, завтра водоем начнут наполнять водой. На этот процесс уйдет несколько дней.

Фото: пресс-служба мэрии

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