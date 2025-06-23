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Завтра томичей ждут ливни и грозы

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Завтра днем, 24 июня, и ночью 25 июня в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются сильные дожди, ливни, град, усиление ветра 17-22 м/с. При грозах порывы ветра могут достигать 25 м/с и более, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам рекомендуют не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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