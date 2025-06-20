Пионы в томском ботсаду зацвели раньше из-за жары

20 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Ботаническом саду Томского государственного университета завершается цветение сортовых пионов. В этом году оно началось раньше и из-за жары продлилось меньше обычного. Об этом «Томскому Обзору» рассказала научный сотрудник СибБС Татьяна Беляева.

— Цветение видовых пионов началось ещё в конце мая. А вот цветение сортовых пионов в этом году стартовало на 10 дней раньше, то есть где-то во второй декаде июня. Но при такой жаркой погоде оно было очень быстрым, — отметила Татьяна Беляева. — И, если раньше всегда можно было выделить, когда цветут ранние сорта, когда средние и поздние, то в этом году между ними очень небольшой разрыв.

По словам Татьяны Беляевой, раннее цветение пионов также связано с аномально жаркой погодой, которая не характерна для первой половины июня.

— Пионам лучше, когда умеренное тепло, тогда уже массовое цветение приходится на третью декаду июня и на первую декаду июля. То есть, это нормальные сроки цветения. А в этом году они сдвинулись, — подчеркнула Татьяна Беляева.

Она уточнила, что сейчас в ботсаду будут цвести поздние сорта, которых не так много. Увидеть их можно примерно в течение пяти дней.

В Бостаду также можно увидеть цветение бородатых ирисов разных сортов, крупноцветную бетонку, а после начнут цвести розы.

— Я думаю, что вот уже ближе к июлю у них начнётся уже такое массовое цветение. Готовятся к цветению лилии: цветут только мартагон гибриды, астильба. А остальные все группы, они пока только готовятся. В этом году пораньше, видимо, цветение будет, так как из-за жаркой погоды происходит смещение сроков.

Понять, какие растения в ботсаду зацветут в ближайшее время, помогут специальные металлические «черепашки».

— Их будут перемещать по коллекции в зависимости от того, где будут зацветать новые какие-то культуры, — отметила Татьяна Беляева. — Если они поставлены рядом с растением, значит, здесь очень скоро будет очень красивая экспозиция. Это как предупреждение, что скоро здесь будет красиво.

Фото: Савелий Петрушев

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