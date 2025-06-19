Сегодня томичей ждут грозы и град
19 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня, 19 июня, во второй половине дня в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
— Местами по области ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, сильные дожди, град, усиление ветра 17-22 м/с, — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.
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