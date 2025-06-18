Музей «Профессорская квартира» стал финалистом всероссийской премии

18 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томский частный музей «Профессорская квартира» вошел в шорт-лист всероссийской премии «Жить вместе». В номинации «Культура» он стал единственным сообществом от Западной Сибири, дошедшим до финала.

«Благодарим жюри конкурса за высокую оценку наших трудов. Поздравляем коллег по замечательной номинации. И, конечно, говорим простое, но не менее искреннее человеческое спасибо всем, кто неравнодушен к музею. Мы стараемся для вас!», — прокомментировали в «Профессорской квартире» свое попадание в шорт-лист.

Премия «Жить вместе» поддерживает сообщества, которые занимаются социальными, общественными, культурными и церковными проектами, направленными на решение общественно значимых задач. В этом году в конкурсе приняли участие 830 проектов из 409 населенных пунктов России, из них 332 вошли в лонг-лист премии.

Кроме музея «Профессорская квартира», финалистами из Томской области стали молчановский поисковый отряд «За Родину!», краеведческое сообщество города Стрежевого и проект «Я человек с историей», созданный участниками из Томска, Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Объявление результатов конкурса и награждение победителей состоятся 24 августа 2025 в Москве.

Напомним, частный музей «Профессорская квартира» открыт в 2019 году семьей Атапиных из Новосибирска. Он располагается по адресу ул. Кузнецова, 30 в старинном двухэтажном деревянном доме. В разные годы здесь проживали композитор Эдисон Денисов, академик Андрей Красин, радиофизик Владимир Кесенних, квартировали многие известные преподаватели и сотрудники томского университета.

Главная идея музея — показать быт интеллигентной томской семьи начала ХХ века без витрин, ограждений и смотрителей.

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