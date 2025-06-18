Томичи стали чаще покупать новинки в продуктовых магазинах — эксперты

18 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С 2011 года количество томичей, покупающих новинки от локальных производителей в продуктовых магазинах, выросло почти в три раза — с 11% до 40%. Об этом на прошедшей сегодня, 17 июня, пресс-конференции рассказала исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков Оксана Туганова.

— Покупатели спрашивают «что-то новенькое» и это заставляет производителей раз в год пересматривать свой ассортимент. Ориентация на новинки — это основной тренд, — отметила Оксана Туганова.

Она также подчеркнула, что томские пищевики неуклонно наращивают объемы. При этом есть ряд категорий продуктов, прирост производства которых увеличился на десятки процентов. Речь идет о воде, лимонадах и квасах.

— Томская область, в принципе, может обеспечить себя самостоятельно всей пищевой продукцией: молоко, мясо, кондитерские, хлебобулочные изделия, бакалея, мы все это производим сами на территории Томской области. Местные производители ориентируются на основные тенденции, которые задает ЦФО. И в этих категориях мы тоже прирастаем. Я бы сказала, что тенденция положительная, — отметила Оксана Туганова.

Однако при реализации своей продукции производители сталкиваются с проблемой: им сложно поставить свои товары в торговые сети.

— Произвести продукцию достаточно просто: у нас много предприятий. Но завести продукцию в сеть — очень большой вопрос. У нас есть департамент потребительского рынка, который отвечает за взаимодействие производителей и сетей, но мы можем спросить любого производителя, даже крупнейших — и у них есть такая проблема. Например, предприятие, которое производит чудесные соусы для азиатской кухни. Ребята прекрасно взаимодействуют с производственным цехом «Ламы», но на полку они встать не могут. Поэтому вопрос вхождения в сети — основной для производителей, — отметила Оксана Туганова. — Во многих регионах — Алтай, Красноярский край, Оренбургская область — производители работают с губернатором. Когда есть человек, заинтересованный, чтобы развивались местные предприятия и их же продавали в сетях, это работает. Хотелось бы, чтобы производителям помогли решить вопрос со входом в сети.

В качестве одного из вариантов решения ассоциация пищевиков считает проведение конкурса «Лучший продукт» в нескольких категориях совместно с администрацией.

— Мы хотим, чтобы люди, которые ежедневно голосуют рублем за продукт, могли проголосовать за него [на конкурсе] и он имел приоритеты выкладки в наших торговых сетях, — отметила Оксана Тугановаа.

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