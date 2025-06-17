В Томске вышла коллекция сувениров о чаепитии в старом городе

17 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Максим Ивлев

Сеть сувенирных магазинов Tommy Gifts выпустила линейку «Томские сладости и радости». В нее вошли наборы чая и кондитерских изделий в брендированной жестяной упаковке, вдохновленные чаепитием в старом городе.

Как рассказал арт-директор Tommy Gifts Дмитрий Беляев, в основу идеи новой линейки сувениров легло желание воссоздать «умиротворенное настроение» дачных чаепитий Томска конца XIX века, когда местные жители уезжали из города от жары и пыли.

— На дачах, как известно, любимым развлечением было питие чая — в больших количествах и с разнообразнейшими сладостями. Дачники много общались, ходили друг к другу в гости, самовар не остывал никогда, — отметил Дмитрий Беляев. — Захотелось представить, как же отдыхали и развлекались на дачах, чем угощались жители губернского Томска и попробовать создать вкусные и красивые сувениры, погрузившись в атмосферу того времени.

Наборы решили поставлять в аутентичной для старого Томска упаковке — жестяных банках, оформленных в модном тогда стиле ар нуво.

Жестяные банки из набора Фото: Максим Ивлев

— Оттолкнувшись от идеи дачи, мы стали думать о других «контекстах потребления продукта». Конечно, это квартира в городском доме — профессорская, например, в Верхней Елани, — добавил Дмитрий Беляев. — На иллюстрациях мы решили показать моменты покупки конфет: в одном из бакалейных магазинов Томска и в торговых рядах, на условной воскресной ярмарке.

В качестве художника создатели новой линейки планировали использовать нейросети, однако, ИИ не справился с поставленной задачей.

— На запрос о чаепитии в доме обеспеченных томичей конца ХIX века одна из популярных нейросетей поочередно выдавала семью китайцев в европейском платье где-нибудь в Харбине; чисто английский файв-о-клок-ти и даже семью мормонов где-то в Северо-Американских Штатах, — рассказал Дмитрий Беляев. — Пока немного мучались с искусственным разумом, сформировалось представление о том, что же мы хотим получить. И именно эти задачи поставили перед художницей Татьяной Лаврентьевой.

На сегодняшний день в линейке «Томские сладости и радости» представлены ассорти из трех видов чая: черный с натуральными добавками, несколько видов драже — ягоды (клубника, облепиха, вишня, клюква) и кедровые орешки в шоколадной и йогуртовой глазури.

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