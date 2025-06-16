«Ростелеком» и колледж цифровых технологий «Академия ТОП» объединили усилия для подготовки ИТ-специалистов в Томске

16 июня 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» и региональное подразделение Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере профподготовки ИТ-специалистов.

Предполагается, что студенты колледжа будут проходить практику в компании. Они смогут участвовать в реальных проектах и знакомиться с работой современных цифровых сервисов «Ростелекома», в числе которых «Умные экраны», «Защита от DDoS-атак», «Публичное облако» и экосистема «Ключ».

— Мы заинтересованы в молодых квалифицированных кадрах и готовы оказывать содействие образовательным учреждениям Томска в их подготовке. В рамках подписанного меморандума студенты колледжа смогут попрактиковаться в направлении активных продаж, в установке и настройке абонентского оборудования. Уверен, что полученные знания станут платформой для генерации собственных идей, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Томский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП» открылся в мае этого года. Деятельность учреждения направлена на подготовку высококвалифицированных ИТ-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям — разработка программного обеспечения, компьютерная графика и дизайн, цифровой маркетинг и искусственный интеллект.

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