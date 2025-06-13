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Подросток погиб при столкновении питбайка и иномарки на трассе в Томской области

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Сегодня, 13 июня, в Томской области на трассе Стрежевой-Нижневартовск произошло ДТП с участием питбайка «Фратели» и автомобиля Honda Civic, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.50 на 17 километре трассы. По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель иномарки, двигавшаяся в сторону Нижневартовска, при обгоне столкнулась с попутным питбайком.

В сообщении уточняется, что в момент ДТП 16-летний водитель двухколесного транспортного средства начал поворачивать налево, не подав заблаговременно сигнал поворота рукой.

В результате произошедшего молодой человек, не имеющий права управления транспортным средством, погиб.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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