Основной акционер томского завода «Манотомь» возглавит компанию после пятилетнего перерыва

11 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Акционеры ОАО «Манотомь» (Томский манометровый завод) на годовом собрании приняли решение избрать новым гендиректором компании с 11 июня Александра Гетца, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на АО.

Смена руководителя связана с истечением пятилетнего срока полномочий предыдущего гендиректора Андрея Метальникова, который возглавлял компанию с июня 2020 года. Также был избран новый совет директоров предприятия, Метальников, как в предыдущие годы, в него не вошел.

В ЕГРЮЛ изменения о смене гендиректора пока не внесены.

Гетц являлся генеральным директором «Манотоми» с 2003 по 2020 годы. Согласно списку аффилированных лиц за 2024 год, Александру Гетцу принадлежит 29,93% акций «Манотоми» еще 54% акций принадлежат членам его семьи: Татьяне Гетц (29,87%) и Сергею Гетц (24,13%).

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌​‌​​‌‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌​‌​‌​‌‌‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​Кроме того, на годовом собрании акционеры компании приняли решение не распределять прибыль по итогам 2024 года в связи с ее отсутствием, убытки покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2024 года выплачиваться не будут.

Как сообщалось, по итогам 2024 года «Манотомь» получила 76 млн рублей чистого убытка, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Выручка компании по итогам прошедшего года снизилась на 3,2% — до 872,6 млн рублей.

ОАО «Манотомь» образовано на базе Томского манометрового завода, основанного в 1941 году. Это предприятие полного цикла, разрабатывающее и выпускающее механические и электронные манометры, вакуумметры, мановакуумметры, манометрические термометры и другое измерительное оборудование.

Номенклатура предприятия включает более 200 наименований и более 15 тыс. различных модификаций приборной продукции. Поставки приборов осуществляются во все регионы РФ.

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