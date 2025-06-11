«Классическое лето» возвращается в Томск с новыми форматами

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2025 // Фото: Томская филармония

Фестиваль «Классическое лето» вновь пройдет на набережной Ушайки в Томске. В этом году томичей ждут виртуальные среды, театральные четверги и спортивные воскресенья.

Как сообщают в Томской филармонии, программа фестиваля составлена в соответствии с самыми последними тенденциями в сфере культуры и досуга. По средам томичи будут смотреть записи лучших филармонических концертов уходящего сезона и делиться впечатлениями с музыковедом.

По четвергам можно будет увидеть самые интересные спектакли 2024–2025 годов. По пятницам и субботам слушателей ждут концерты в исполнении любимых артистов филармонии.

А воскресенья будут спортивными. Посетители концертного зала под открытым небом смогут позаниматься под руководство опытного тренера. После зарядки обещают релакс под классическую музыку.

Фестиваль стартует 13 июня. Начало мероприятий в 19.00. Вход на мероприятия свободный. Ознакомиться с их расписанием можно здесь.

В непогоду мероприятия будут отменены.

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