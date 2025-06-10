В Томске временно изменится схема движения автобуса №13/14

10 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня вечером, 10 июня, в Томске изменится маршрут движения автобуса №13/14, сообщает пресс-служба мэрии.

С 21.00 вторника, до 24.00 среды, 11 июня, в направлении №13 маршрутки будут ходить от ул. Сибирской через ул. Киевская — ул. Никитина — пр. Комсомольский — далее по маршруту.

В обратном направлении по схеме: пр. Фрунзе — ул. Киевская — улица Сибирская — далее по маршруту.

В сообщении уточняется, что изменения связаны с работами по восстановлению горячего водоснабжения, которые проводят специалисты «ТомскРТС».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».