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В Томске временно изменится схема движения автобуса №13/14

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Сегодня вечером, 10 июня, в Томске изменится маршрут движения автобуса №13/14, сообщает пресс-служба мэрии.

С 21.00 вторника, до 24.00 среды, 11 июня, в направлении №13 маршрутки будут ходить от ул. Сибирской через ул. Киевская — ул. Никитина — пр. Комсомольский — далее по маршруту.

В обратном направлении по схеме: пр. Фрунзе — ул. Киевская — улица Сибирская — далее по маршруту.

В сообщении уточняется, что изменения связаны с работами по восстановлению горячего водоснабжения, которые проводят специалисты «ТомскРТС».

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