Мужчина получил ожоги рук, ног и головы при пожаре в Томском районе
9 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня утром, 9 июня, в деревне Новостройка Томского района загорелся жилой дом и надворные постройки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 5.44. К приезду пожарных дом и все хозпостройки были охвачены огнем. Возгорание на площади 228 квадратных метров ликвидировали 13 человек и пять единиц техники.
В результате пожара пострадал жилой дом, две веранды, два гаража, два легковых автомобиля, мотоцикл и вездеход.
Также с ожогами рук, ног и головы в больницу доставлен 61-летний мужчина.
Причина возгорания устаналивается.
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