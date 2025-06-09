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Мужчина получил ожоги рук, ног и головы при пожаре в Томском районе

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Сегодня утром, 9 июня, в деревне Новостройка Томского района загорелся жилой дом и надворные постройки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 5.44. К приезду пожарных дом и все хозпостройки были охвачены огнем. Возгорание на площади 228 квадратных метров ликвидировали 13 человек и пять единиц техники.

В результате пожара пострадал жилой дом, две веранды, два гаража, два легковых автомобиля, мотоцикл и вездеход.

Также с ожогами рук, ног и головы в больницу доставлен 61-летний мужчина.

Причина возгорания устаналивается.

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