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В Томске на выходные перекроют участок проспекта Ленина

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На следующей неделе в Томске перекроют движение по пр. Ленина на участке ул. Трифонова до пр. Фрунзе, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Перекрытие связано с заменой перехода теплосетей от тепломагистрали № 2 Н под проезжей частью главного городского проспекта. Предполагается, что оно продлится с 9.00 пятницы, 13 июня, до 18.00 воскресенья, 15 июня.

В это время специалистами предстоит заменить около 80 метров изношенных трубопроводов. Работы будут производиться в районе дома на пр. Ленина, 50.

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