«Ландшафтные волонтеры» приглашают высадить цветы в центре Томска

5 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 6 июня, у здания бывшего Роддома №1 «Ландшафтные волонтеры» обновят цветник. Здесь высадят устойчивые многолетние растения, сообщают организаторы.

Принять участие в акции «Новое дыхание» могут все горожане. Вместе с волонтерами они посадят вейник остроцветковый, веронику длиннолистную, котовник Фассена, дербенник иволистный и другие растения.

Декоративные многолетники и кустарники предоставил супермаркет «Дача», коллектив лично будет участвовать в посадке и дальнейшем уходе за цветником. Движение «Ландшафтные волонтеры» помогло с общим видением проекта. А его финальный облик разработала студентка кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Томского госуниверситета Полина Мартынова. Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска помогает на стадии подготовительных работ и посадке, а также будет следить за поливом растений.

По словам организаторов, растения уже готовы к посадке. Всем желающим рекомендуют взять перчатки.

— Завтра у вас появится возможность лично посадить какое-нибудь растение, и может, даже дать ему личное имя и потом присматривать за ним, — говорится в сообщении «Ландшафтных волонтеров».

Акция стартует 6 июня в 10.00 по пр. Ленина, 65.

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