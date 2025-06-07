Томичи отметили День города «Сабантуем», фестивалем наличников и большим концертом

7 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 7 июня, в Томске прошли масштабные празднования Дня города. Томичей ждала обширная программа, включающая концерты, мастер-классы, лекции и модные показы.

Фестиваль стартовал на Воскресенской горе, где состоялась историческая реконструкция основания Томска. Затем, в 12.00, заработала основная площадка праздника на площади Ново-Соборной. Здесь развернулся «Сабантуй». Его гостей ждал концерт артистов Республики Татарстан, выступления коллективов и солистов Центра татарской культуры, а также представителей национально-культурных объединений Томской области.

На площади также прошли традиционные народные игры и спортивные состязания. А еще все желающие могли попробовать национальную татарскую кухню.

Параллельно с празднованием на Ново-Соборной в рамках Дня города в креативном кластере «Пенаты» на ул. Войкова, 8 стартовал фестиваль наличников «Резной Томск». Организаторы подготовили лекции, мастер-классы, экскурсии и живую музыку. Все желающие смогли попробовать себя в изготовлении и раскрашивании значков из фанеры, резьбе по дереву, восстановлению наличников и созданию сумки-тубуса из использованных пакетов.

Фото: Савелий Петрушев

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