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В Томске до 22 июня перекроют часть ул. Советской

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Сегодня в Томске ограничат движение на одной полосе ул. Советской, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул. Пирогова до ул. Усова. Ограничение связано с прокладкой водопровода диаметром 255 мм. Предполагается, что движение будет восстановлено до 24.00 воскресенья, 22 июня.

До тех пор транспорт на указанном участке будет двигаться в соответствии с временными знаками. Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрутов по городу.

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