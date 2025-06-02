Совкомбанк инициировал банкротство томского застройщика, возводящего ЖК на въезде в Томск

2 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серофима Кузина, из архива издания

Совкомбанк обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании банкротом томского ООО СЗ «ЖК — Московский», которое возводит высотный жилой квартал на юго-западном въезде в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано еще 23 апреля, исковые требования составляли 1,43 млрд рублей. 26 мая суд принял его к производству. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), а также аффилированное с АНПЗ ООО «Север» (юрлицо зарегистрировано в Москве, занимается торговлей топливом).

Заседание по проверке обоснованности заявления Совкомбанка запланировано на 24 июня.

В начале марта этого года Совкомбанк уже подавал заявление о банкротстве СЗ «ЖК — Московский», исковые требования составляли 1,69 млрд рублей. Вместе с тем спустя несколько дней банк ходатайствовал о возврате заявления.

ООО СЗ «ЖК — Московский», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2021 году, владельцем компании является Любовь Еремеенко, которая ранее владела 100% УК ООО «Авиа спец сервис» (занимается торговлей топливом).

СЗ «ЖК-Московский» реализует проект по строительству ЖК на пересечении улиц Учебная и Московский тракт со стороны реки Томь в Томске. По информации из единого реестра застройщиков, всего в проект входят три высотки с общей жилой площадью в 14,21 тыс. кв. метров. Один из домов застройщик сдал с опозданием в марте этого года, еще два строятся с задержкой.

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