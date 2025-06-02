На этой неделе томичей ждет тридцатиградусная жара

2 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С понедельника по пятницу, 7 июня, в Томской области ожидается аномальная жара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области ожидается аномально жаркая погода с максимальной температурой воздуха днем +30°С и выше», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза, томичей просят соблюдать меры предосторожности: ограничить время пребывания на солнце, пить много воды, употреблять легкую пищу, выбирать одежду из льна или хлопка, а также надевать головные уборы.

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