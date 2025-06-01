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С понедельника по пятницу в Томске перекроют участок ул. Юргинской

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Завтра утром, 2 июня, в Томске ограничат движение по ул. Юргинской на участке от дома №7 до дома №11, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 9.00 понедельника, до 20.00 пятницы, 6 июня. В это время на указанном участке будут проводить работы ООО «Стройгаз».

Движение здесь будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута по городу, соблюдать указания временных дорожных знаков и быть внимательными на дороге.

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