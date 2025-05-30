Кедровый может остаться без горячей воды из-за долга ресурсников

30 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Администрация города Кедровый Томской области получила от АО «Томскэнергосбыт» информацию о долгах ресурсоснабжающей организации ООО «Северная Тепловая Компания» (ООО «СТК»), которая снабжает населенный пункт горячей водой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на мэра города Нелли Соловьеву.

«Планируется введение ограничения режима потребления электрической энергии на объектах ООО „СТК“ со 2 июня 2025 года в связи с наличием задолженности организации по оплате электроэнергии. Возможное отключение объектов от электроэнергии может повлечь за собой отсутствие горячего водоснабжения в городе», — написала Соловьева.

По ее словам, «СТК» — единственная ресурсоснабжающая организация на территории округа, самостоятельно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность, не является муниципальным учреждением и не подконтрольно администрации города.

«Организация находится в сложном финансовом положении, ведутся взыскания в рамках исполнительных производств, в том числе, в рамках судебного производства по задолженности за электроэнергию перед АО «Томскэнергосбыт», — отметила Соловьева.

По ее мнению, ухудшение финансового положения «СТК» происходит, в том числе, и по причине низкой собираемости платы граждан за потребление коммунальных услуг — задолженность населения перед организацией на сегодняшний день составляет более 60 млн рублей. Горадминистрация в 2020–2024 годы предоставляла организации субсидии на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов.

Мэр подчеркнула, что у муниципальных учреждений нет долгов перед ресурсниками, а горадминистрация регулярно составляет списки должников, работающих в бюджетной сфере.

Она призвала население «предпринять срочные меры по погашению задолженности за коммунальные услуги».

Соловьева также сообщила, что прокуратура Кедрового направила предостережение «Томскэнергосбыту», а в управление ФАС по Томской области направлена информация для оценки действий энергосбытовой компании.

Муниципальное образование город Кедровый с населением 2,6 тыс. человек — один из самых труднодоступных муниципалитетов Томской области. Город был построен посреди тайги для освоения окрестных нефтяных месторождений. Связь города с «большой землей» осуществляется по зимнику либо по воздуху.

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