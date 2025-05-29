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Двое пострадали в ночном ДТП на Иркутском тракте в Томске

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Накануне вечером, 28 мая, в Томске столкнулись Nissan Bluebird и Haval Jolion, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.25 на пересечении Иркутского тракта и ул. 1-й Рабочей. По предварительным данным, неизвестный водитель Haval допустил столкновение со встречной иномаркой, которая поворачивала налево на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщают в региональном ТО ПСС, прибывшие на место происшествия спасатели отключили АКБ аварийных автомобилей и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля Nissan.

Всего с места ДТП в медучреждение были доставлены 32-летний водитель и 23-летняя женщина-пассажир «Ниссана». Управлявший второй иномаркой скрылся с места происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

Фото: ТО ПСС

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