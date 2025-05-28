В Томске спасатели сняли с гаража подростка со сломанной ногой

28 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Томские спасатели помогли подростку, который не смог самостоятельно спуститься с крыши гаража, сообщают в телеграм-канале Томской областной поисково-спасательной службы.

Вызов поступил сегодня в 12.23. Сообщалось, что подросток не может спуститься с крыши из-за травм. На месте выяснилось, что пострадавший сломал правую ногу, было подозрение и на перелом левой.

Спасатели спустили подростка с крыши гаража при помощи лестницы, альпинистского снаряжения, а также ковшовых и рулонных носилок. Пострадавшего передали сотрудникам «скорой».

Фото: ТО ПСС

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