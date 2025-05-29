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Томичей приглашают на выставку Аркадия Шарловского

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Выставка известного новокузнецкого художника Аркадия Шарловского открывается в Томском областном художественном музее 11 июня. Томичи увидят натюрморты, портреты, городские и природные пейзажи мастера.

Как уточняют организаторы, сюжеты, изображаемые Шарловским, зачастую реалистичны, а манера письма тяготеет к абстрактному реализму. Картины художник пишет исключительно по памяти, используя собственные ассоциации.

— Особое настроение создают линии и цветовые пятна, через которые автор передает свои эмоции, своё восприятие окружающей действительности. Фокус этих картин направлен на простое и повседневное, но замысел воплощается через абстрактные формы, смелые контрасты цвета, визуальное искажение и размывание очертаний людей и предметов, — говорится в описании выставки.

Аркадий Шарловский — коренной новокузнечанин. Учился в школе искусств и на художественно-графическом факультете. В Новокузнецке работал в художественной мастерской Театра Металлургов, занимался рекламным оформлением улиц города и все время писал картины для себя и для различных праздничных выставок. На его счету 26 персональных выставок в Томске, Новокузнецке и других городах Кузбасса. Работы художника находятся в музеях, а также в частных коллекциях как в России, так и за рубежом.

Выставка будет работать до 13 июля. Стоимость билетов 300 рублей.

Иллюстрации: Аркадий Шарловский, artmuseumtomsk.ru

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