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Томичей приглашают на вторую «Мессу всех народов»

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В воскресенье, 1 июня, в томском костеле во второй раз состоится «Месса всех народов». Песнопения, чтения и молитвы пройдут на нескольких языках, включая русский и английский.

Как сообщила «Томскому Обзору» фандрайзер прихода Алина Багинская, месса покажет особенности богослужения в церквях разных стран. Таким образом, мероприятие подчеркнет многонациональность католической общины Томска, в которую входят студенты из Африки, Эквадора, Вьетнама, Польши и других стран.

— В 2024 году в костёле прошла первая «Месса всех народов», на которой был отражён процесс литургии из разных стран. После нее к нам стало приходить больше студентов-иностранцев. Вероятно, некоторые про нас раньше не знали, а другие — стеснялись, — рассказала Алина Багинская.

Мессу проведет епископ отец Штефан Липке, ранее служивший в томском приходе. В нашем городе он также защитил кандидатскую диссертацию по литературоведению.

— Отец Штефан стал очень значимой фигурой в этом году. Во-первых, потому что в России рукополагают в епископы очень редко, а его в феврале этого года рукоположили. К тому же, у нашей католической епархии больше тридцати лет был лишь один епископ, а теперь появился второй. Кроме того, отца Штефана назначили работать с иностранными студентами-католиками по всей России. В последние годы он был директором института св. Фомы в Москве, а сейчас вернулся в Сибирь, живет в Новосибирске, — пояснила Алина.

Мероприятие начнется в 11.00 в храме на ул. Бакунина, 4. Посетить мессу смогут все желающие.

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