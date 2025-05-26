Долги томичей за свет, тепло и воду превысили 3 млрд рублей

26 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

По состоянию на 1 мая 2025 томичи задолжали «ТомскРТС» 2,25 млрд рублей. Это на 29 млн больше, чем годом ранее. Еще 300 млн рублей поставщику задолжали предприятия Томска. Об этом на прошедшей сегодня, 26 мая, пресс-конференции в РИА-Томск сообщила заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Ирина Сергиевская.

— На сегодняшний день проблема долгов остается актуальной. Сотрудники «ТомскРТС» ежедневно проводят разъяснительную и уведомительную работу, различные стимулирующие акции, — отметила Ирина Сергиевская. — Мы развиваем свои дистанционные каналы связи, у нас есть личные кабинеты для физических и юридических лиц, где любой потребитель может оплатить наши услуги посредством электронного платежа без комиссии.

Директор ООО «Томскводоканал» Игорь Мажейкин в свою очередь, отметил, что томичи задолжали предприятию 994 млн рублей.

— Основная часть задолженности приходится на физических лиц, затем идут юридические. Также проводится разъяснительная работа и судебная практика, которая осложняется, так как пошлины выросли, — пояснил Мажейкин.

«ТомскРТС» с начала года подала в суд 1,7 тыс. исков, 1,6 тыс. заявлений были удовлетворены и выплачено 70 млн рублей. С помощью судебных приставов компания взыскала 53,5 млн рублей. Приставы произвели 48 арестов имущества, в том числе 12 автомобилей, четыре жилых и три нежилых помещения. Также 123 человека в 2025 году столкнулись с запретом на выезд из страны из-за долгов за теплоснабжение.

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