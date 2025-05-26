Участники томского хакатона предложили системы тестирования самокатчиков и локального метеопрогноза

26 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба МТС

Подведены итоги двухдневного хакатона «Система Хак: Томск». Мероприятие, организованное МТС и благотворительным фондом «Система», прошло в рамках форума U-NOVUS и собрало около 100 участников из семи городов России.

Как сообщает пресс-служба МТС, ИТ-специалисты, сформировавшие 24 команды, соревновались в разработке социально значимых цифровых продуктов и сервисов в следующих треках:

«Тест на внимательность перед поездкой на электросамокате» — разработка интерактивного инструмента для самопроверки водителя перед арендой электросамоката для повышения безопасности пользования средствами индивидуальной мобильности в городских условиях;

«Локальный метеопрогноз на основе реальных измерений с метеостанций» — разработка цифрового инструментария для улучшения точности метеопрогнозов на 24 часа в радиусе 100 километров для предотвращения влияния экстремальных погодных условиях на рабочий процесс я сотрудников вне помещений.

В треке «Тест на внимательность» победу одержала команда AscentWay из Томского политехнического университета.

«Чтобы решить задачу хакатона и предложить пользователю самоката простой тест на внимание и концентрацию, который основывается на научных методах проверки, мы сделали симбиоз двух видов тестирования — multiple project tracking и go-no-go, это тесты, которые позволяют в короткий срок определить реальное физическое состояние человека. Все тесты проводятся в течении 10 секунд, таким образом гарантируется высокий уровень вовлеченности пользователей, — рассказал капитан команды AscentWay Илья Кореневский. — В целом, мне понравилось организация хакатона, очень продуманные и качественные тайминги, отзывчивые организаторы и волонтеры».

В треке «Локальный метеопрогноз» экспертное жюри присудило победу команде «Хахатонщики» из Томского государственного университета.

«Наше решение основывается на модели, включающей в себя две нейронных сети, отдельно обрабатывающих признаки, связанные с ветром и признаки без ветра, для повышения точности предсказаний. Объединение данных сразу нескольких нейросетей смогло сильно повысить точность финального прогноза», — рассказал участник команды «Хахатонщики» Степан Шепилов.

Призовой фонд хакатона составил 750 тыс. рублей. Победители в каждой номинации получили за первое место — 150 тыс. рублей, за второе — 125 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей.

«Участие в хакатоне „Система Хак: Томск“ вызвало широкий интерес со стороны ИТ-сообщества. Это показывает высокую востребованность таких чемпионатов, где начинающие ИТ-специалисты решают реальные бизнес-кейсы и реализуют свои амбиции в технологиях. По итогу мы получили много жизнеспособных идей и проектов, которые направлены на решение остросоциальных задач с помощью цифровых сервисов. Это наш стратегический подход в области социальных инвестиций — создавать условия для качественного и эффективного применения технологических решений в повседневной жизни на благо общества», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В рамках хакатона также прошли лекции с действующими тим-лидами и руководителями цифровых продуктов ведущих российских компаний, которые рассказали о принципах цифровой доступности и особенностях решения социально важных задач при помощи ИТ-инструментария.

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