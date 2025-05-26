Власти Томска не разработали программу развития социнфраструктуры — прокуратура

26 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Администрация Томска, несмотря на представление прокуратуры, так и не разработала и не утвердила программу комплексного развития социальной инфраструктуры, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на облпрокуратуру.

«Прокуратура области направила в суд административное исковое заявление о признании бездействия незаконным. Советский районный суд Томска возложил на муниципалитет обязанность разработать программу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно надзорное ведомство выявляет проблемы с социальной инфраструктурой в жилых микрорайонах Томска, основной причиной которых является отсутствие комплексного подхода к решению этого вопроса.

По мнению прокуратуры, принятие программы позволит обеспечить безопасность, качество и доступность объектов социальной инфраструктуры для населения.

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