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Власти Томска не разработали программу развития социнфраструктуры — прокуратура

Город, Судебные дела, Томские новости, власти администрация интересные новости Томска социальная ответственность Власти Томска не разработали программу развития социнфраструктуры — прокуратура

Администрация Томска, несмотря на представление прокуратуры, так и не разработала и не утвердила программу комплексного развития социальной инфраструктуры, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на облпрокуратуру.

«Прокуратура области направила в суд административное исковое заявление о признании бездействия незаконным. Советский районный суд Томска возложил на муниципалитет обязанность разработать программу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно надзорное ведомство выявляет проблемы с социальной инфраструктурой в жилых микрорайонах Томска, основной причиной которых является отсутствие комплексного подхода к решению этого вопроса.

По мнению прокуратуры, принятие программы позволит обеспечить безопасность, качество и доступность объектов социальной инфраструктуры для населения.

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