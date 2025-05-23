Томский «Дом искусств» собирает старые тарелки для арт-проекта

Томский «Дом искусств» готовится к стрит-арт приключению с мастером-мозаистом Евгенией Манчак. Для проведения серии мастер-классов по мозаике в мастерской на мансарде объявлен сбор посуды.

— Вместе с Женей мы готовим нечто особенное, что позволит переосмыслить традиции и познакомиться с занимательной техникой в искусстве. Наш новый проект станет площадкой для яркого сочетания идеи и материала, — объясняют организаторы.

Томичей просят пожертвовать старые чашки, тарелки и другую посуду с трещинами и сколами, которую жалко выкинуть. Она получит новую жизнь в художественном творчестве. Подробности о проекте появятся после того, как будет собрано достаточно материалов для мастер-класса.

Сдать посуду можно будет в течение всего июня в Доме искусств по ул. Шишкова, 10.

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